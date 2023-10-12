MASAK inceleme başlatmıştı: Bu kez Dilan Polat'ın eşinin işyeri kurşunlandı

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddiayla anılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a ait işyerine silahlı saldırı düzenlendi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı Küçükbakkalköy Mahallesindeki işyerinin önüne gelen motosiklette bulunan iki kişiden biri, işyerine defalarca ateş etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Dün yine Ataşehir’de Dilan Polat’a ait güzellik salonuna kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gece saatlerinde silahla ateş açılmıştı.

MASAK ‘hesapları dondurulsun' demişti

Polat çifti hakkında Hakkında kara para aklama, mekan kurşunlatma gibi iddialarla gündemdeydi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Dilan Polat ve eşi Engin Polat’la ilgili rapor hazırlamıştı. Raporda, sahte ve şüpheli işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğuna değinilmişti. MASAK savcılığa gönderdiği raporda, Polat ve eşinin banka, kripto varlık ve elektronik para kuruluşları işlemlerinin askıya alınmasını talep etmişti.