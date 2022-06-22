Sicil kaydı 'temiz' işçiyi 'istihbari kayıt var' deyip işten attılar

Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi bünyesindeki ÇANPAŞ A.Ş. adlı şirkette 6 yıldır çalışan güvenlik görevlisi işçinin arşiv ve sicil kaydı 'temiz' olmasına rağmen "edinilen istihbari bir kayıt" nedeniyle 31 Ocak’ta işine son verildi.

Durumu protesto etmek için belediyeye giden işçi polis zoruyla belediyeden de çıkartıldı.

Ardından işten çıkarılmasına neden olan mahkeme kararını bir üst mahkemeye taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 9. Dava Dairesi de mahkemeye başvuran davacı işçinin istinaf istemini kabul etti ve dava konusu işlemi iptal etti. Güvenlik görevlisi işten atıldığı kuruma böylelikle 9 Haziran'da geri döndü.

'Hiçbir karşılığı olmayan karar ciddiye alındı'

soL'a konuşan işçi, temiz olduğunu gösteren belge olmasına rağmen işten atılmasına ve gerekçe olarak da "istihbari kayda" işaret edilmesine tepki gösterdi. Mağdur edildiğini anlatan işçi "Mahkemeyle işime geri döndüm. Baskı mı var bilemiyorum belediyenin üzerinde ama bu hiçbir karşılığı olmayan karar ciddiye alındı. 60 gün direndik, mücadele ettim" dedi.