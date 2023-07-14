Sıcaktan bunaldı, martılara kızıp ateş açtı: 5 yaralı

Yalova'da bir kişi evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş etti.

DHA'da yer alan habere göre olay saat 01.00 sıralarında, Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi'nde meydana geldi. Özel hastanenin kantinindeki İbrahim Akça, Ahmet Aydoğdu, Diyar İyisen, İbrahim Köse ve Ferdi Kavraz saçmalarla yaralandı. Sırt, kafa ve yüzlerinden yaralanan beş kişi, hastanede tedaviye alındı.

Polisin, evinde gözaltına aldığı 20 yaşındaki şüpheli sıcaktan bunaldığı için balkona çıktığını, martı seslerinden rahatsız olduğu için evdeki pompalı tüfekle dört el ateş ettiğini söyledi.