Sıcaklıklar daha da artıyor: Meteoroloji ve AKOM uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde sıcaklıkların 2-4 derece artması bekleniyor.

Bugün Edirne 42, İstanbul 35, Denizli 41, İzmir 38, Muğla 40, Adana 40, Antalya 43, Ankara 35, Eskişehir 37, Diyarbakır 43, Antep 40, Urfa 42 derece olması bekleniyor.

Ülke genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKOM'dan uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) batı bölgelerde etkili olacak sıcak hava dalgasıyla ilgili uyarı geldi.



AKOM'dan dün yapılan açıklamada, hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.