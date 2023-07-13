İzmir Tabip Odası uyardı: Sıcak hava, gıda zehirlenmesine yol açabilir

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri F. Yüce Ayhan, sıcak havanın gıda zehirlenmesine sebep olabileceğini söyledi.

Artan hava sıcaklıklarına karşı yurttaşları uyaran Ayhan, sıcaklık ve nemin artmasının birtakım sağlık sorunlarını tetikleyebileceğine dikkat çeken Ayhan, özellikle risk grubu içerisinde olan yurttaşların dikkatli olmaları yönünde çağrı yaptı.

Su tüketiminin artırılmasının oldukça önemli olduğunun altını çizen Ayhan, gıda zehirlenmelerine dikkat edilmesi, koruyucu kremlerle denize girilmesi önerilerinde bulundu.

Ayhan, “Özellikle yaşamsal organ tutulumu olan hastalıkları olan yani böbrek, kalp, akciğer gibi hayati organlarında uzun süren kronik hastalıkları olan hastalar bu açıdan risk altında. Belli bir yaş grubunun üzerinde 75 yaş grubu, yeni doğan bebek yaş grubu risk altında. Yani daha çok etkilenmesi, sıcak ve nemli havadan beklenen gruplar var. Bu grupların öncelikle kendilerini tabii koruması gerekiyor veya bizim onları korumaya yönelmemiz gerekiyor" dedi.

"Aşırı nemli hava terlemenin yararlı etkisini de ortadan kaldırdığı için vücut ısıları yükselebiliyor kişilerin" diyen Ayhan, "Buna karşı önlem olarak çok fazla terleyecek egzersiz, spor gibi aktiviteleri özellikle güneş altında ve saat 11:00-15:00 saatleri arasında havanın en sıcak olduğu saatlerde kesinlikle yapmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Su tüketimine dikkat

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri F. Yüce Ayhan, şunları söyledi:

"Sıvı tüketimi önemli kafeinli ve alkollü içeceklerin tüketimini azaltmak mümkünse bu saatler içinde hiç almamak aksine yani susamazsak bile olağanda içtiğimizden daha fazla su tüketmek gerekiyor. Gene sıcak havanın bir etkisi hani insanlar açık alanlara çıkıyorlar. Bu alanlarda, vektörlerle temas riski artıyor. Sivrisinek, kene gibi vektörlerle ki bunlar da belli enfeksiyonları taşıyan canlılar özellikle hani bu tür alanlarda bulunacak kişilerin de sivrisinek veya vektör uzaklaştırıcı losyonlar, spreylerden yararlanması gerekiyor. Çok sıkı bedeni saran giysiler giymemek önemli vücut ısısını stabil tutabilmek için. Uzun kollu veya kısa kollu ama gevşek biraz daha bedene yapışmayan giysiler tercih edilmeli ve işte belirlenen saatlerde o en sıcak havanın olduğu saatlerde mümkünse dışarıya çıkılmaması uygun olacaktır.”

'Sıcak hava gıda zehirlenmesine neden olabilir'

Sıcak havada gıda zehirlenmelerinin de yaşanabileceğine dikkati çeken Yüce Ayhan, “Sıcak hava gıdaların bozulmasına özellikle açıkta bekletilen gıdaların hızla bir şekilde bulaşıcı hale gelmesine sebep olabiliyor. Gıda zehirlenmelerine yol açabilecek özellik kazanıyor bu tür gıdalar. Hani kendi evlerimizde gıda güvenliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Dışarıda gıda tüketirken de uygun koşullarda saklandığından emin olmadığı bu tür gıdaları tüketmemek gerekiyor” diye konuştu.

'Kontrolsüz klorlanmış sulardan enfeksiyon kapmak mümkün'

Ayhan, deniz ve havuzlara gidecek yurttaşlarında önlemler alması gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Sıcak hava insanların yüzme etkinliğine daha çok yönelmesine sebep oluyor. Mavi Bayraklı temiz plajlarda yüzmede bir sıkıntı yok elbette. Ancak hani bu durumda da açık alana çıkılacağı, güneş altına çıkılacağı zamanlar güneşin zararlı etkilerini azaltıcı losyonlar solüsyonlar kullanmakta fayda var. Mümkünse gene çok sıcak havalarda yani çok sıcak saatlerde, öğle saatlerinde denizde de olsa güneşin altında çok kalmamaya özen göstermek gerekiyor veya işte belki bir şapka veya işte tişört giyerek yani sadece mayoyla değil birazcık bedeni koruyarak yüzmek de önerilebilir. Havuzlar tabii işletmeciler açısından bir uyarıda bulunmamız lazım. İnsan yoğunluğu arttıkça temizlik ve hijyen sorunu da artabilir havuzlarda. Bunların klorlamalarının takiplerinin düzenli kontrollerinin uygun şekilde yapılması gerekiyor. Vatandaşların, yurttaşların da hijyenik olmayan sularla yüzmemesi gerekiyor. Örneğin süs havuzlarına giren çocuklar görüyoruz kent içinde veya doğada durgun sularda yüzmeyi çok tercih etmemek gerekiyor. Kontrolsüz, klorlanmamış sulardan da çeşitli enfeksiyonlar kapmak mümkün” (ANKA)