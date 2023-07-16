Sıcaklık 46 dereceye dayandı: Türkiye’nin en sıcak yerleri belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'yüksek sıcaklık' uyarısında bulunduğu, ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası Antalya ve Muğla'yı olumsuz etkiledi. Her iki kentte de sıcaklık 45,9 dereceyi gördü.

DHA'nın haberine göre, dün (15 Temmuz Cumartesi) ölçülen sıcaklıklarla, Türkiye'nin en sıcak yeri, 45,9 derece ile Antalya'nın Kaş ilçesi Çavdır Orman Sahası ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Ekip Orman Deposu oldu.

Antalya ve Muğla'yı 45,7 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesi takip etti. Diğer yandan Antalya'nın Manavgat ilçesinde sıcaklık 44,7, Aksu ve Konyaaltı'nda 44,3, kent merkezinde ise 44,1 derece olarak ölçüldü.

Kentte, bugün ve yarın da sıcaklığın 40 derece üzerinde seyredilmesi bekleniyor.