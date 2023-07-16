Klima kullanımı arttı: Elektrikte 1 günlük fatura 3 milyar liraya yaklaştı

Aşırı sıcakların arttığı Türkiye, günlük elektrik tüketiminde önceki gün, 2023’ün rekoruna imza attı.

Milliyet'teki habere göre Türkiye’de elektrik tüketiminde önceki gün 1 milyon 77 bin megavatsaatle (kWh) günlük bazda rekor kırılırdı. Yüksek tüketim sonucu tarifelerin ortalamaları üzerinden hesap yapıldığında yaklaşık harcama 2 milyar 778 milyon lira oldu.

Gün içinde en düşük elektrik tüketimi 34.6 bin megavatla sabah saat 07.00’de gerçekleşti. En yüksek elektrik tüketimi ise 51.2 bin megavatla öğleden sonra 16.00’da görüldü.

Kesinti uyarısı

Elektrik tüketiminde rekor; mevsim ortalamalarının üzerinde seyreden sıcaklarla artan klima ve sulama kullanımı ile sanayi üretimiyle birlikte geldi.

Uzmanlar, kurak geçen yazda elektrik kullanımının daha da artması halinde bölgesel elektrik kesintilerinin gündeme gelebileceğini söyledi. Kesintilerin, başta İstanbul-Kocaeli-Bursa hattı ile Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere yoğun kullanımın olduğu bölgelerde görülebileceği ifade edildi.