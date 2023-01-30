"Silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla tutuklanan belgesel yönetmeni ve gazeteci Sibel Tekin hakkında tahliye kararı verildi.
Sibel Tekin, kalıcı yaz saati uygulamasının öğrencilere ve çalışanlara olumsuz etkilerini anlatmak için çektiği belgesel gerekçe gösterilerek ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklanmıştı.
Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Tekin’in avukatı Mehtap Sakinci sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Müvekkilim Sibel için tahliye kararı aldık. Bugün kavuşuyoruz. Haklı mücadelemize destek sunan herkese binlerce teşekkürler” ifadelerini kullandı.
Tekin, hakkında açılan dava kapsamında ilk kez 23 Şubat tarihinde hakim karşısına çıkacak.