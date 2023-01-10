Belgesel sinemacı Sibel Tekin’in iddianamesi kabul edildi

Ankara’da 16 Aralık'ta evine yapılan baskınla gözaltına alınıp tutuklanan belgesel yönetmeni Sibel Tekin hakkında hazırlanan iddianame Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Davanın ilk duruşması 23 Şubat'ta görülecek.

Tekin "Karanlıkta Başlayan Hayat" belgeseli için Ankara’nın Tuzluçayır semtinde kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle karanlıkta işe gidenleri çekmesinin ardından, “infaz koruma memurlarının olduğu servis aracı ile yoldaki polis noktasının görüntülere girdiği” ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı.

"Silahlı örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanan Tekin hakkında hazırlanan iddianamede belgesel yönetmeninin yaptığı çekimle "örgüt talimatını yerine getirdiği" iddia edilirken sözkonusu örgütün hangisi olduğu ise belirtilmedi.