Şi Trump ile İran konusunda ne görüştü? Çin Dışişleri’nden açıklama

ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesine dair ABD tarafından yapılan açıklamalarda Hürmüz Boğazı’nın açılması, Çin’in İran’a askeri destek göndermemesi gibi konularda anlaşıldığı iddiaları yer almıştı. Ancak Çin’in resmi açıklamalarında doğrudan İran'a bir atıf yer almamış, görüşmelerde Ortadoğu'daki gelişmelerin de ele alındığı belirtilmişti.

Çin Komünist Partisi’nin günlük gazetesi Global Times’ın aktardığına göre Çin Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı “Başkan Trump’ın Çin ziyareti sırasında iki başkanın, Ortadoğu’daki durum da dahil olmak üzere önemli uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi. Taraflar İran konusunu görüştü mü? Çin’in mevcut İran durumuna ilişkin görüşü nedir?” sorusuna yazılı yanıt verdi.

Çin’in İran’daki duruma ilişkin tutumunun “son derece net” olduğu belirtilen açıklamada “Çatışma, İran ve diğer bölge ülkelerindeki halklara ağır kayıplar verdirdi. Çatışmanın etkilerinin yayılmaya devam etmesi küresel ekonomik büyüme, tedarik zincirleri, uluslararası ticaret düzeni ve küresel enerji arzının istikrarı üzerinde ağır bir baskı yaratarak uluslararası toplumun ortak çıkarlarına zarar vermektedir” denildi.

'Mademki diyalog kapısı açılmıştır, bir daha kapatılmamalıdır'

Bu çatışmanın en başından beri hiç yaşanmaması gerektiği vurgulanan açıklamada açılmış olan diyalog kapısının kapanmaması gerektiği vurgulandı.

Çin Dışişleri’nin açıklamasında şöyle denildi:

En başından beri hiç yaşanmaması gereken bu çatışmayı sürdürmenin hiçbir anlamı yoktur. Durumu çözüme kavuşturacak erken bir yol bulmak, sadece ABD ve İran’ın değil, aynı zamanda bölge ülkelerinin ve dünyanın geri kalanının da çıkarınadır. Son dönemdeki ABD-İran ateşkesi ve sorunları müzakere yoluyla çözme arayışları, bölge ülkeleri ve uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Çin, her zaman diyalog ve müzakerenin ileriye dönük doğru yol olduğuna, güç kullanımının ise çıkmaz sokak olduğuna inanmaktadır. Mademki diyalog kapısı açılmıştır, bir daha kapatılmamalıdır.”

'İran nükleer meselesinde tüm tarafların endişelerini gözeten bir çözüm'

Hürmüz Boğazı ifadesinin yer almadığı açıklamada uluslararası nakliye hatlarının yeniden açılmasının önemli olduğu söylendi:

Durumu yumuşatma ivmesini istikrarlı kılmak, siyasi çözüm yönüne bağlı kalmak, diyalog ve istişarelerde bulunmak; İran nükleer meselesi ile diğer konularda tüm tarafların endişelerini gözeten bir çözüme ulaşmak önemlidir. Uluslararası toplumun çağrısına yanıt vermek ve küresel tedarik zincirlerini ortaklaşa istikrarlı ve kesintisiz tutmak için nakliye hatlarının en kısa sürede yeniden açılması önemlidir. Kapsamlı ve kalıcı bir ateşkese en kısa sürede ulaşılması, Ortadoğu ve Körfez bölgesine barış ve istikrarın erken bir tarihte geri dönmesinin sağlanması ve bölge için sürdürülebilir bir güvenlik mimarisi inşa edilmesinin temelinin atılması önemlidir.”

Çatışma başladığından beri Çin’in barışın tesisi için çalıştığı kaydedilen açıklamada Çin’in Devlet Başkanı Şi Cinping’in Ortadoğu’da barış ve istikrarın korunması için sunduğu dört öneri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceği “barış görüşmelerine daha güçlü bir destek sağlamak ve Ortadoğu’da kalıcı barışın sağlanmasında yapıcı bir rol oynamak için uluslararası toplumla birlikte çalışacağı” kaydedildi.