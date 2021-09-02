Şi: Pekin'de Menkul Kıymetler Borsası açıyoruz

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ülkenin Pekin merkezli yeni bir borsa kuracağını duyurdu. Şi, yeni borsanın küçük Çinli şirketlere odaklanacağını söyledi.

Devlet Başkanı, "Pekin Menkul Kıymetler Borsası'nı inovasyon odaklı KOBİ'lere [küçük ve orta ölçekli işletmelere] hizmet veren birincil platform olarak kurarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin inovasyon odaklı gelişimini desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Buna ek olarak, Çin Devlet Başkanı, Ulusal Hisse Senedi Borsası ve Teklifler (NEEQ) olarak da bilinen "yeni üçüncü kurul" reformlarını "derinleştirmeye" söz verdi. NEEQ, ilk olarak 2006'da Çinli start-up'lara yardımcı olmak için kurulan bir kuruluş.

2019'da duyurulan reform dalgası altında NEEQ, performanslarına göre çeşitli KOBİ'ler arasında ayrım yapmaya başladı.

Şu anda, halka açık Çinli şirketlerin çoğunluğunun hisseleri, bugün Doğu Asya bölgesinde en hızlı büyüyen borsası olan Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmekteç

Yeni Pekin Borsası, iki anakara Çin borsasını, Şanghay ve Şenzen Menkul Kıymetler borsalarını ve Hong Kong'da bulunan bir borsa olan Hong Kong Menkul Kıymetler Borsasını tamamlayacak. Şenzen'deki finans merkezinin çoğunlukla devlet iktisadi teşebbüslerine sahip şirketlerin yan kuruluşlarını listelediği bilinirken, Şanghay Menkul Kıymetler Borsası Asya bölgesindeki en büyük borsa olarak kabul ediliyor.

Çinli şirketlerin önemli bir kısmı, şu anda Asya'da en hızlı büyüyen Hong Kong Borsası'nda işlem görüyor. Hong Kong Borsası, Yabancı yatırımcıların serbestçe erişimine izin veren ve böylece borsada işlem gören şirketlere dünya çapında ticaret yapma fırsatı veren özel finansal rejimden yararlanıyor.

Doğu Asya borsaları son zamanlarda önemli darbeler aldı ve Hong Kong Borsası'ndaki Hang Seng Endeksi son üç ayda neredeyse yüzde 10'luk bir düşüş gösterdi.

Hang Seng'den farklı olarak, Şanghay Menkul Kıymetler Borsası, Temmuz ayında yaşadığı zararlardan kurtulmayı başardı.