Şi Cinping üçüncü kez devlet başkanı seçildi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeniden göreve seçilerek iktidarını üçüncü döneme taşıdı.

Şi, Çin Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) başkent Pekin'de devam eden 14. döneminin 1. Genel Kurulu'nda, tek aday olduğu oylamada, delegelerin oy birliği ile 5 yıllığına üçüncü kez devlet başkanı oldu.

Kongrede devlet başkanı yardımcılığına Han Cıng, meclis başkanlığına ise Cao Licı seçildi.

Şi, Cao ve Han, yemin ederek görevlerine başladı.

Daha önce 2013 ve 2018'de iki kez devlet başkanı seçilen Şi 10 yıldır görev yapıyordu.

Şi, ayrıca Merkezi Askeri Komisyon Başkanlığına da yeniden seçilerek ordunun başındaki başkomutan konumunu da sürdürdü. (AA)