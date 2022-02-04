Shell'de patronun zam teklifi sonrası işçiler eyleme geçti

Kocaeli'de Shell'in Derince dolum terminalinde çalışan işçiler, patronun yüzde 25 zam teklifine tepki gösterdi. 101 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Petrol-İş sendikası en az yüzde 50 zam talep ediyor.

Söz konusu yüzde 25 zam TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyonun bile altında

Bu sabah sendika ve işçiler terminalde bir araya gelerek açıklama yaptı.

Açıklamada Shell işçilerinin koronavirüs pandemisine karşın büyük bir özveriyle iş yerlerine sahip çıktığını söyleyen Petrol-İş Kocaeli Şube Başkanı Nesimi Yetişoğlu, “Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle işçiler çok zor durumda. İşvereni sağduyuya davet ediyoruz. İş yerinde iş barışı bozulmadan çalışmak istiyoruz. İşverenin işçilerin ve sendikamızın taleplerini dikkate alarak masaya gelmelerini istiyoruz” dedi.

Öte yandan enerji işkolundaki grev yasakları nedeniyle işçilerin grev ve iş bırakma eylemeleri düzenlemesi engellenmiş durumda.