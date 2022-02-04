Gedik Piliç'te örgütlenen sendikacılara pusu girişimi

Öz Gıda-İş Sendikası Örgütlenme Dairesi'nde görevli sendikacılara saldırı girişimi yaşandı.

Uşak Eşme'de gün içerisinde işçilerle görüşen sendikacıları takip edip, fotoğraflarını çeken kimliği belirsiz şahıslar, sendikacıları kaldıkları otele kadar takip ederek otelin önünde arabadan indirmeye çalıştı. Sendika görevlilerinin araçtan inmeyerek uzaklaşmaları sonucu saldırı girişimi sonuçsuz kaldı.

'Kısa süre sonra Gedik Piliç, sendikalı bir iş yeri olacak'

Konuya ilişkin olarak ulaştığımız Öz Gıda-İş Sendikası Örgütlenme Dairesi'nde görevli uzmanlar, "Bu tip girişimlerle ilk defa karşılaşmıyoruz, korkacak, çekinecek değiliz. Büyütülmesi, dert edilmesi gereken konu, asıl önemli mesele Gedik Piliç işçisinin sıkıntıları, talepleri ve sendikasıyla kurduğu ilişkidir. Gedik Piliç'te güzel giden bir çalışmamız var, ilgi yoğun ve yetki tespiti için az sayıda işçi arkadaşımızın üye olmasına ihtiyacımız var. Kısa süre sonra Gedik Piliç, sendikalı bir iş yeri olacak" dedi.

'Ülkenin her yerinde işçiler, direniyor, mücadele ediyor'

Uzmanlar yaşananlara dair değerlendirmesine şöyle devam etti: "Burada işçiler huzursuz, ücretler asgari ücret düzeyinde ve ödeme dönemlerinde de problemler yaşandığı söyleniyor. Elden ücret verilmesi, kaçak, göçmen işçiler çalıştırılması gibi iddialar var. Burada işçiler arasında çeşitli sıkıntılar, kavgalar yaşanmış, bıçaklanan işçiler olmuş. Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik'in evinin taşlanmasına varan hadiseler yaşandığı söyleniyor. Burada işçi mutsuz ve anayasal hakkını kullanarak, sendikaya üye olmak, hakkını aramak istiyor. Gedik Piliç işverenleri her fırsatta Eşme'yi biz var ettik diyor ancak önemli bir gerçek unutuluyor. Gedik Piliç işverenleri büyüme ve ihracat rakamları ile övünüyor, Eşme'yi Eşme yapan işçilerin gelirleri, alım güçleri tersi yöne gidiyor. Ülkenin her yerinde işçiler, direniyor, mücadele ediyor, anayasal haklarını kullanıyor, sendikalarda örgütleniyor. Böyle bir dönemde işçilerin örgütlenme mücadesini engellemek, sendikacıları korkutmak için elbette bu tip girişimler olacak. Ancak bizlere bu şekilde geri adım attıracağını düşününenler varsa yanılıyorlar. Tam tersine mücadelemizin ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Şahısların kimlik tespitleri de bölgedeki arkadaşların yardımıyla yapıldı. İlgili yasal mercilere gerekli suç duyuruları, şikayetler yapılacak. Yasal yollardan da gerekli şekilde konu aydınlatılmaya çalışılacak. Birileri bizleri 3-5 besleme ile korkutacağını düşünüyorsa yanılıyor. Para bende, güç bende, istediğimi yaparım diyenler yanıldıklarını anlayacaklar. Tüm Gedik Piliç çalışanlarını Öz Gıda İş Sendikasına üye olmaya, bu mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz."