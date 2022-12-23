SGK'daki yolsuzluğa karışan isim bakan yardımcısının yeğeni mi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yeğeni Mehmet Soylu’nun ortağı olduğu şirketin de adının karıştığı SGK’daki yolsuzluk iddialarıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in TBMM’de "İşten attım. İsimlerini veremiyorum çünkü yargıya intikal ettirdim" dediği SGK’daki 1 milyar TL’lik yolsuzluk dosyasının ayrıntılarını CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut açıkladı.

Burhanettin Bulut, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem’in yeğeni SGK Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Mehmet Akif Erdem’in memuriyetten uzaklaştırıldığını belirterek, "İsimlerin açıklanmaması, yolsuzluğa karışan isimlerin saklandığı izlenimi yaratmaktadır" dedi. Bulut, TBMM’ye sunduğu yazılı soru önergesiyle gizlenen isimlere ilişkin yeni iddiaları gündeme getirdi.

Bakan Soylu’nun yeğeni istifa etmişti

2021 yılında başlatılan soruşturma ile aralarında SGK Başkanı dahil çok sayıda üst düzey yöneticinin görevden alındığını hatırlatan Bulut, yolsuzluğunun boyutun o dönem 1 milyar TL olarak açıklandığını bugünkü kurla 4 milyar TL’yi bulduğunu ifade etti.

Soruşturmanın başlatılmasının ardından İçişleri Bakanı Soylu’nun yeğeni Mehmet Soylu’nun ortağı olduğu firmadan istifa ettiğini de hatırlatan Bulut soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

"Tarafımıza gelen bilgilere göre SGK’deki yolsuzluğa karışan isimlerden bazılarının dönemin Çalışma Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem’in yeğeni Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Mehmet Akif Erdem, Yurtdışı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dilek Yılmaz, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Mustafa Özderyol olduğu iddia edilmektedir. Bu isimlerin soruşturma başlatılınca kurum içinde başka görevlere kaydırıldığı ancak yakın zamanda memuriyetten el çektirildikleri öne sürülmektedir. Son 1 yılda yolsuzlukla ilgili verdiğimiz 2 önergenin ısrarla yanıtlanmaması, isimlerin açıklanmaması yolsuzluğa karışan isimlerin saklandığı izlenimi yaratmaktadır."

Bulut, Bakan Bilgin’e ayrıca şu soruları da yöneltti: