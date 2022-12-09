SGK bütçesi kara deliğe dönüştü: '4 milyar liralık yolsuzluk gizleniyor'

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TBMM Genel Kurulu’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bütçesinin "yer altında çalışan madenciler, çeliği işleyen tersane işçileri gibi iş cinayetlerine en çok maruz kalanlarla, sabahleyin zifiri karanlıkta otobüs bekleyen işçilerin alın teriyle oluşturulduğunu, ilgili bakanın daha fazla bu bütçeyi korumakla mükellef olduğunu" belirtti.

Burhanettin Bulut, "Bakanlığın bütçesi 'kara delik' diye ifade ediliyor ama uzay boşluğuna döndü. Eleştirdikleri Kılıçdaroğlu’nun SSK döneminden tam 106 kat daha fazla açık verdi. İsraf önemli, engellemek lazım ama bir başkası da yolsuzluk. 2021 yılının eylül ayında bir gazete haberiyle SGK Başkanının ve 21'e yakın bürokratın olduğu yolsuzluk dosyasından bahsedildi" dedi.

'Bakan yolsuzluğu itiraf etmişti'

Bulut şöyle konuştu:

"Ekim ayında soru önergesiyle Bakanlığa sorduk, soru önergesine cevap vermedi ama 2021 yılının Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakan itiraf etti! Dedi ki: 'Böyle bir yolsuzluk vardır ve bununla ilgili ben soruşturma açtım.' Soruşturma açtım dediği, SGK Başkanı İsmail Yılmaz gazetelere verdiği röportajda: 'Ben Teftiş Kurulundan 7 kişiyi görevlendirdim, bu görevlendirme başladıktan sonra beni görevden aldılar' dedi. Soruşturmanın içerisinde kriminal bakanın yakınının olduğu ifade edilirken bu kez de onun Hukuk Müşaviri Oğuzhan Tekin yönetmelik değiştirilerek Teftiş Kurulu Başkanlığına getirildi. Bakan soru önergesine cevap vermiyor, söylediği sadece şu: 'Müsterih olun, kamuoyuna her şeyi açıklayacağım, bu iddiaların üzerine kim olursa olsun gideceğim.'

Aradan yedi ay geçti, tek ses çıkmadı. Biz tekrar soru önergesi verdik, cevap vermek yerine dosyanın savcılığa verildiğine ilişkin açıklama yaptı. Ama savcılığa ilişkin verilen dosyada tek kelime yok. Bu yıl Plan ve Bütçe Komisyonunda yolsuzluğu tekrar sordum: 'Açıklamayacağım, çünkü mahkemeye verdim, mahkeme gereğini yapsın. Yolsuzluk yapanların hepsini işten attım, savcılığa verdim' dedi.

'Kim yolsuzluk yaptıysa hesabını kamuoyu önünde vermeli'

Burası Bakanın şirketi değil, kapının önüne atmakla bu iş bitmez. Kim yolsuzluk yaptıysa hesabını kamuoyu önünde vermeli. Bahse konu rakam 4 milyar TL, o günkü tarihteki rakamla 200-250 milyon dolar, katrilyon yani. 4 katrilyonluk bir yolsuzluğu kamuoyundan saklayamazsınız. Bakan, soru önergelerimiz yanıtlamazken, Meclise hesap vermezken yandaş gazeteciye bununla ilgili açıklama yapabiliyor. Beytülmale uzanan haramzadeleri kamuoyuna açıklamak zorunda."