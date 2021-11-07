SGK'daki görevden almaların gerekçesini açıkladı: Bakan Bilgin'den 'yolsuzluk' itirafı

CHP milletvekili Burhanettin Bulut, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında Bilgin’e “Kurumda inceleme başlatılan SGK Başkanı’nın, İlaç Daire Başkanı’nın, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı’nın, SGK’nin Tıbbi Cihaz Daire Başkanı’nın, Yurtdışı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı’nın görevden alınma gerekçeleri nedir?” diye sordu.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Bilgin, "Bakanlığa geldiğimizden bu tarafa, bu yolsuzlukla ilgili iddiaların üzerine gittik" dedi.

Bilgin, şunları söyledi:

"Doğrusu, bu bürokratları değiştirmemiz doğrudan doğruya bu mücadelede daha etkin bir ekip kurma arayışından dolayıdır; elimize ulaşan bilgilerden, soruşturmalardan kaynaklanmaktadır. Herhangi bir yolsuzluğa asla müsaade etmeyiz. Elinizde bir bilgi varsa verin, eğer takip etmezsek de bizi eleştirin... Dolayısıyla, efendim, bir siyasetçinin yakını varmış falan filan, biz kimin yakını olduğuna bakmayız, kimi ima ediyorsanız. Hiçbir siyasetçi de bu konuda, ben görevlileri görevden alırken, bu işlemleri durdururken kimse de beni aramamıştır. Neticelendiği zaman da kamuoyunun zaten bilgisine sunacağımdan tereddüdünüz olmasın."

'Bakan yolsuzluğu açıkça kabul etmiş oldu'

Bulut, SGK’deki usulsüzlükler üzerine alelacele yapılan yönetmelik değişikliği ile kurumun müfettişlerinden kıdemli olanının Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı olması yerine kurul dışından özel sektörde en az beş yıl çalışmış olan birinin atanmasının yolunun açıldığına dikkat çekti.

Yönetmelik değişikliği ile Teftiş Kurulu’nun başına 2015 yılında AKP’den milletvekili aday adayı olan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eski çalışma arkadaşının getirildiğini belirten Bulut, şunları söyledi:

"Bu şahıs, kamuyu 1 milyar TL zarara uğratan Soylu’nun kuzeninin sahip olduğu şirketin yolsuzluk dosyasını inceleyecek. Açıkları rekor kıran SGK’nin bazı ilaç ve tıbbi malzeme/cihaz alım ve ödemelerinde usulsüzlükler ve suiistimallerle adının anıldığı bir dönemde söz konusu yönetmelik değişikliğinin zamanlaması ve kurumdaki bürokratların görevden alınması manidar. Bakan ‘elimize ulaşan bilgilerden kaynaklı’ diyerek yolsuzluğu açıkça kabul etmiş oldu. Soruşturmanın takipçisiyiz."

SGK Başkanlığı Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Apaydın dün Erdoğan'ın kararıyla görevden alınmıştı.