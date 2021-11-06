Erdoğan'dan çok sayıda görevden alma kararı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararlarına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz ve SGK Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Apaydın görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atif Ala da görevden alındı ve yerine Metin Çakır atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Adana İl Müdürü Veysel Durgun, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Bartın İl Milli Eğitim müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun görevden alındı.

Görevden alınan il milli eğitim müdürlerinin yerlerine; Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yaşar Koçak, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Hasan Kökrek, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Murat Mücahit Yentür, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yusuf Kahraman, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ömer Akmanşen, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ergüven Aslan ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Züleyha Aldoğan atandı.