SGK: Pandemide yapılandırılan borç 61 milyar lira oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yaptığı yazılı açıklamaya göre pandemi döneminde çıkarılan yapılandırmaya 1 milyon 190 bin kişi başvurdu, 1 milyar 620 milyon lira tahsilat yapıldı ve toplam yapılandırılan borç 61 milyar lira oldu.

SGK’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Haziran- 30 Eylül 2021 tarihleri arasında alınan başvurular sona erdi. Yapılandırılan borçların ilk taksitleri 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödenebilecek. İkinci taksitin son ödeme tarihi ise 31 Aralık 2021’de sona eriyor.

Yapılandırma kapsamındaki borçların gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizi silinerek borç tutarları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50’si silindi. (ANKA)