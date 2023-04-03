SGK emekçileri zorunlu mesai baskısından şikayetçi

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarının yoğun mesaisi devam ederken, emekçiler zorunlu fazla mesai baskısından şikayetçi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı Büro İş Sendikası'nın çağrısıyla 31 Mart'ta iş bırakan SGK emekçileri zorunlu mesai dayatmasının sürdüğünü belirterek duruma tepki gösteriyor.

İsminin açıklanmaması koşuluyla soL'a konuşan bir SGK emekçisi, Cumartesi günleri zorunlu olarak işbaşı yaptıklarını, buna ek olarak her akşam 21.30'a kadar çalışmaları için dayatmada bulunulduğunu söyledi.

"Çok fazla mesaiye kalma baskısı var" diyen SGK emekçisi, kendilerine gönderilen e-postalarda 21.30'a dek zorunlu mesai yapılmasının gündeme geldiğini ve mesaiye kalan personel için iftar yemeği çıkarılacağının söylendiğini dile getirdi.

Türkiye genelinde SGK emekçilerinin fazla mesaiye zorlandığını dile getiren emekçi, özellikle aday memurlara daha fazla baskı yapıldığını ifade etti.