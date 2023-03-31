SGK çalışanları tam gün iş bıraktı, taleplerini yineledi

EYT başvuruları nedeniyle iş yükü katlanarak artan ve uzun mesailerle karşı karşıya kalan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları geçtiğimiz günlerde başlattıkları eylemlerine bugün basın açıklaması ve iş bırakmayla devam etti.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı Büro İş Sendikası'nın çağrısıyla planlanan eylem takvimi, 23 Mart sabahı mesaiye 1 saat geç başlama, 24 Mart’ta 2 saat geç işbaşı yapma, 29 Mart’ta yarım gün iş yavaşlatma ve bugün tam gün iş bırakma şeklindeydi.

Ankara başta olmak üzere İstanbul, Antalya, İzmir, Konya ve daha pek çok ilde basın açıklaması yapan emekçiler 2011 yılında çıkarılan KHK ile gasp edilen ikramiye, ek ödeme ve sosyal güvenlik tazminatlarını geri isterken ağırlaşan yaşam koşullarında büyükşehir farkı, kira yardımı ve saatlik mesai ücretlerinde iyileştirme ayrıca liyakatli bir çalışma hayatı için 3600 ek gösterge ve uzmanlık kadrosu taleplerini yineledi.

İş bırakmaya mecbur kaldıklarını belirten emekçiler “SGK çalışanları hem çok yorgun, hem çok yoksun” derken, taleplerin karşılanmaması halinde eylemlerin büyüyerek devam edeceğini bir kez daha vurguladı.