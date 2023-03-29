SGK çalışanları için '3 ay fazla mesai ücreti' kararı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çıkarılan düzenleme Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yoğunluğa neden olmuş, yaş şartına takılmadan emekli olmak isteyen 600 binden fazla kişi müdürlüklere başvurmuştu.

Kurumda artan iş yükü nedeniyle SGK çalışanları işyerinde eylemler geçekleştirmişti.

NTV'nin haberine göre, EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verilecek. Saatlik 27 lira olan fazla mesai ücreti 51 liraya çıkarılacak. Böylece SGK çalışanları aylık 3 bin lira fazla mesai alırken 6 bin liranın üzerine çıkacak.