SGK çalışanları iş bırakıyor: 'Söz bitti, şimdi eylem zamanı'

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) çalışan emekçiler EYT düzenlemesi kapsamında iş yüklerinin arttığını, açlık sınırında ücretlere mahkum edildiklerini söyleyerek bir dizi eylem yapmaya hazırlanıyor.

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi sosyal medya hesabından "Çok yoğun, çok yorgun, çok yoksun olup kalp krizi geçiren personelinizde müjde bekliyor. Büro-İş olarak eylem sürecine başladık. Bütün sendikaları ve emekçileri desteğe davet ediyoruz" dedi.

"Vefasız yıllara dargınız, dargın. Söz bitti. Şimdi eylem zamanı" diyen Hamzaçebi, eylem takvimini de açıkladı. Alay Hamzaçebi, "Eylem kapsamında 23 Mart’ta sabah bilgisayarlarımızı bir saat geç açıyoruz. Tam Gün İş Bırakma Büyük Eylemimiz 31 Mart’ta. Bütün sendikaları ve emekçileri desteğe davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.