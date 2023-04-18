SGHM'de usulsüzlük iddiaları: 'Paralel' kadrolaşmaya mı gidiliyor?

CHP’li Emre: Çift maaşlı Genel Müdür Vekili Yüksek, ‘dönüşüm’ adı altında SGHM’de paralel kadrolaşmaya mı gidiyor?

CHP’nin TBMM Adalet Komisyonu Sözcüsü, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre sivil havacılık alanında resmi otorite konumundaki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde (SHGM), "Kurumsal Dönüşüm Modeli" adı altında yapılan eğitim yazılımı ve personel alımını Meclis gündemine taşıyarak, aynı zamanda TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı olarak kamudaki çifte maaşlı bürokratlardan SHGM Genel Müdür Vekili Prof. Dr. Kemal Yüksek’in, bu alımlarla SHGM’de kendi kadrosunu oluşturduğunu iddia etti.

CHP’li Emre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlanması amacıyla TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinin gerekçesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı kuruluşlar arasında yer alan SHGM, sivil havacılık faaliyetleriyle ilgili stratejik önemde olduğuna dikkat çekti. Kurum’da yaşanan bazı usulsüzlük iddialarını gündeme getiren Emre, SHGM’nin, 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan, sivil havacılığın düzenlenmesi ve denetlenmesiyle görevli ve yetkili bir kurum olduğunu hatırlattı.

Zeynel Emre, Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Yüksek’in 2021 yılında itibaren Genel Müdür Vekili olarak görevlendirilmesinin ardından SHGM’nin görev ve yetkisi içinde olmayan uygulamalara gidildiğini kaydetti. Kemal Yüksek’in, ‘Kurumsal Dönüşüm Modeli’ adı altında bir çalışma başlattığı, bu kapsamda SHGM bünyesinde eğitim hizmeti vermeye yöneldiği ifade edilen önergede şöyle denildi:

"Sivil havacılığa ilişkin her türlü eğitim çalışmasını, özellikle de pilotaj, kabin ve havacılık güvenliğine ilişkin alanlardaki eğitimler konusunda ilgili kuruluşları yetkilendirme konumundaki SHGM’nin, Kemal Yüksek döneminde ‘dönüşüm’ başlığı altında eğitim veren bir kurum olma iddiasına giriştiği kaydedilmekte. İlgili yasal düzenlemeler buna imkân tanımamasına karşın Kemal Yüksek’in, bir üniversite ile iş birliği yoluna gitmek istediği ancak sonuç alamadığı; bunun üzerine çalışmayı Kurum personeli üzerinden hayata geçirmek istediği belirtilmekte. Bir eğitim kurumu olmayan, dolayısıyla da eğitim için ihtiyaç duyulan dokümanları hazırlayacak yetkinlikte personelin bulunmadığı SHGM bünyesinde de çalışmanın yapılamaması üzerine Yüksek’in, özel şirketlerden hizmet alımına yöneldiği; Solvera isimli şirketten eğitim yazılımı ve Pusula adlı çağrı merkezi şirketi üzerinden de SHGM’ye personel temin edildiği kaydedilmekte.

'Yüksek’in paralel SHGMsi mi?'

Kemal Yüksek’in, Kurum’un temel mevzuatını aşarak iş birliği kurduğu Solvera şirketi üzerinden personel istihdamı da gerçekleştirdiği kaydedilmekte. Bir kamu kuruluşu olan ve bu bağlamda istihdam konusu Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) esas alınarak yürütülen Kurum’da, hizmet alımı yöntemiyle istihdam edilen 40 kadar personelin, sadece Kurum’un asli personelince kullanılan sistemlere giriş yetkisi verildiği, denetimlere çıktıkları, yurtdışına gittikleri kaydedilmekte.

Personel alımları çift maaş aldığı diğer kurum üzerinden mi?

Kurum’da ‘paralel SHGM’ olarak tanımlanan söz konusu personelin alım yönteminin de tartışmalı gerçekleştiği ifade edilmekte. Personel alımının; Kemal Yüksek’in, Yönetim Kurulu Başkanı olarak aynı zamanda ikinci maaş da aldığı TÜRKSAT üzerinden yapıldığı, ardından da SHGM’de görevlendirdiği bildirilmekte. Kurum’un, Pusula isimli şirket üzerinden de ‘çağrı merkezi personeli’ alım yoluna gittiği kaydedilirken, alınan personel sayısının Kurum personelinin yüzde 30’ları civarında olması dikkatleri çekti.

SHGM yıl sonu bütçe gerçekleşmelerinde de önceki yıllara göre ciddi artışlar yaşandığı, bunun da kurumsal kimliğin dışına çıkarak yapılan hizmet ve personel alımından kaynaklandığı ifade edilmekte.”

Sözleşmeli alınan personele, kadrolu personelin işimi yaptırılıyor?

CHP’li Emre soru önergesinde Bakan Karaismailoğlu’na şu soruları yöneltti: