İlkokulda MHP propagandasını Milli Eğitim Müdürlüğü 'uygun' buldu, kaymakam onayladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile fotoğrafının ve MHP logosunun yer aldığı pankartın asıldığı okula, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan’ın yazısı üzerine Efeler Kaymakamı İlker Arıkan’ın izin verdiği ortaya çıktı.

Özcan, Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanlığı’nın istemi üzerine, 'sorumluluğun okul müdürlüğünde olması kaydıyla' programı uygun buldu. Kaymakam Arıkan da 'olur' verdi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay duruma tepki göstererek, “İftar yemeği, hem dini hem de eğitimi siyasi amaçlar için kullanmakta bir sakınca görmeyen zihniyetin nelere yol açabileceğini görmek açısından ibretlik oldu. Bu rezalet, suskunlukla kapatılamayacak kadar büyük” dedi.