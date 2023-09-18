Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik iddiaları nedeniyle Tanrıkulu hakkında Adalet Bakanlığından soruşturma izni istemişti. Bakanlığın soruşturma izni vermesinin ardından başsavcılık Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na göndermişti.

Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeyi TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi.

Ne olmuştu?

Tanrıkulu, katıldığı bir programda "TSK'nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül'de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz'da darbe girişimi yapan, köyleri yakan... Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen..." demişti.

Tanrıkulu'nun söz konusu açıklamasının ardından Adalet Bakanlığı, Tanrıkulu hakkında soruşturma izni vermişti.