Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Tanrıkulu yanıtı: Tehdit mi ediyorsun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu hedef gösteren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Erdoğan'ın “Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var" sözünü alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Tehdit mi ediyorsun? Bu işleri hâlâ SADAT’la mı görüyorsun?" diye sordu.

3 tweet'lik bir paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları dedi:

"Erdoğan, Milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu için 'Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var.' demişsin. 'Devlet olarak' derken, kastın nedir?

Tehdit mi ediyorsun? Bu işleri hala SADAT’la mı görüyorsun? Siyasi ve ahlaki meşruiyetinin olmadığının farkındasın, buna göre davranıyorsun. Ancak bulunduğun makam adaleti emreder. Unutma, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.

SADAT’la yol yürüyen Saray devleti ise 'Adalet mülkün temelidir' sözünden mal-mülk anlayanların, AYM kararlarını dahi tanımayıp, yargıya talimat verenlerin oluşturduğu bir kötülük organizasyonudur. Hangisini temsil edeceğine karar ver."