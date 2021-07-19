'Sezgin Baran Korkmaz’ın telefonundan AYM Başkanı İrfan Fidan’a mesaj atıldı mı, atılmadı mı?'

TELE 1 TV’de Zeynel Lüle’nin sunduğu Gerçeğin İzinde’nin bugünkü konuğu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır oldu. Başarır, Sezgin Baran Korkmaz’ın telefonundan 31 Aralık 2020 tarihinde şu anda Anayasa Mahkemesi üyesi görevini yürüten İrfan Fidan’la mesajlaşıp mesajlaşmadığını sordu.

İrfan Fidan iddiası

Ali Mahir konuyla ilgili “31 Aralık 2020’de Sezgin Baran Korkmaz’ın telefonundan şimdiki Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan’a mesaj atılmış mı, atılmamış mı? İrfan Fidan’ın numarası belli, bende de var. MASAK raporundaki en önemli isimler de serbest kalmış. Dönemin Cumhuriyet Başsavcısı olan Fidan’la, SBK mesajlaşmış” dedi.