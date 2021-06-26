Sezgin Baran Korkmaz'ın Erdoğan anısı: Bizi hiç geri çevirmedi, 150 milyon dolar getirdim

Kara para aklamak suçlamasıyla Avusturya'da tutuklanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın 2017 yılında katıldığı bir radyo programındaki konuşması ortaya çıktı.

Erdoğan'ın ABD'deki ziyaretini beklediklerini söyleyen Korkmaz, söz konusu programda “Bizim patronlar da orada olacak. Patron reisle görüşsün de... Bazen biz şey diyoruz, Cumhurbaşkanı’m bunlara ‘Merhaba’ de de, para gelsin bize. Sağ olsun Cumhurbaşkanı’mız patronlarımızla filan görüşüyor. Hiç kırmadı bizi. Hiç daha bugüne kadar geri çevirmedi insanları. Birebir yaşadım. Patronlarımın yanına her getirip koyduktan sonra ülkeye 100- 150 milyon dolar para getirdim. Amerikan fonu yani, tertemiz" ifadesini kullanıyor.

Erdoğan'la kendisinin de bir geziye gittiğini belirten Korkmaz, “Gittim bir geziye. Bizim Amerikalı patronlarla bir yemekte buluştular. Yemekteyken 5 dakika dedim ki, ‘Efendim patronlarımızla özel görüşmemiz gerekiyor.’ Tam bir saat 25 dakika benimle beraber patronlarımla konuştu. O bir saat 25 dakika ne kazandırdı biliyor musunuz? Türkiye’de bin tane artı personel aldım işe” diyor.