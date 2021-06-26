'Korkmaz'ın işi çok zor, Rıza Sarraf'tan kötü durumda'

Kara para aklamakla suçlanan ve ABD'nin talebiyle Avusturya'da 19 Haziran'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın akıbetinin 5 Temmuz'da hakim karşısına çıkacağı duruşmada belli olması bekleniyor.

Korkmaz'ın iadesini ise hem Türkiye hem de ABD istiyor.

DW Türkçe'den Hilal Köylü'nün haberine göre, Ankara'nın iade dosyasını Avusturya makamlarına ilettiklerini söyleyen Viyana'daki Türkiye Büyükelçisi Ozan Ceyhun, "Avusturya Dışişleri bizden ilk iade için tutuklama talebimizi 19 Haziran günü aldı ve 20 Haziran sabahı teyit etti. İade ile ilgili dosyamızı da 22 Haziran günü alan Dışişleri Bakanlığı bunu da 23 Haziran sabahı teyit etti" bilgisini verdi.

Korkmaz'ın iadesinin hangi ülkeye yapılacağı tartışmasının yanı sıra yanıtı aranan bir diğer soru ise Korkmaz'ın ABD'ye iade edilmesi durumunda yüksek hapis cezasından kurtulmak için Rıza Sarraf gibi savcılarla anlaşıp anlaşamayacağı.

'ABD'ye iadesi daha güçlü ihtimal'

Korkmaz'ın iadesi için Türkiye'nin de resmi işlem başlattığını, bu durumda "birden fazla talep" seçeneğinin gündeme geldiğini söyleyen uluslararası ceza hukuku uzmanı Timuçin Köprülü, ABD-Avusturya İade Anlaşması ile Türkiye ile Avusturya'nın taraf olduğu Avrupa İade Anlaşması'na bakılması gerektiğini ve hangi devlete iade edileceği konusunda kimi kriterlerin işleteceğini anlatıyor. Köprülü, bu kriterler uyarınca Korkmaz'ın ABD'ye iadesinin daha güçlü ihtimal olduğunu vurguluyor.

'Korkmaz'ın işi çok zor, Zarrab'tan daha kötü durumda'

New York Barosu'ndan avukat Cahit Akbulut, ABD'de federal mahkemelerde yargılanan sanıkların yüzde 90'ının savcılıkla anlaşma yaparak hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini ve sonrasında da bildiklerini itiraf ettiklerini söylüyor. ABD'deki savcıların mahkemeye daha fazla delil sunup Korkmaz'ı köşeye sıkıştıracağını ve itirafçı olmasını sağlamaya çalışacağını belirten Akbulut, "ABD'de kara para aklamanın, ABD hazinesini dolandırmanın ceza oranları Türkiye'den çok daha yüksek. Korkmaz'ın işi çok zor, Zarrab'tan daha kötü durumda. Çünkü vergi dairesini 500 milyon dolar dolandıran bir suç çetesinin içinde olmakla suçlanıyor" diyor.