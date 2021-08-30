Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı: Türkiye'nin iade talebi kabul edildi

Kara para aklama suçundan Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, müvekkilinin Türkiye'ye iadesi konusunda 25 Ağustos'ta mahkeme tarafından verilmiş bir karar olduğunu duyurdu.

Dülger açıklamasında Türkiye ile ABD'nin Korkmaz hakkındaki iade talepleri çerçevesinde Avusturya'nın Wels şehrinde devam eden iade davası bulunduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu iade davası kapsamında Wels mahkemesi tarafından, 25 Ağustos 2021 tarihinde Müvekkilin Türkiye'ye iade edilmesi yönünde karar verilmiştir. ABD tarafından gerçekleştirilen iade talebinin incelenmesi ise devam etmektedir. Mahkemenin ve nihai karar mercii olan Avusturya Adalet Bakanlığı'nın vereceği karar uyarınca Müvekkilin Türkiye'ye gelmesi mümkün olabilecektir."

Dülger Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili çıkan bazı haberlere ilişkin "aslı astarı olmayan" ifadesini kullandığı açıklamasında bu haberlerle ilgili yasal yollara başvuracaklarını kaydetti.