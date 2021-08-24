'Sezgin Baran Korkmaz verilecek diye titreyenler var'

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "SBK verilecek diye titreyenler var" başlıklı bir yazı kaleme alırken, Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanma sürecine ve davaya ilişkin yeni iddialarda bulundu.

"Kingston kardeşler ABD fark etmesin diye Türkiye'ye kaçak yoldan giriyorlar. Korkmaz'a ait özel uçakla İstanbul'a gelen Kingston kardeşler, Sezgin Baran Korkmaz'ın bağışta bulunduğu bir vakfa ait VIP minibüs ile havalimanından pasaport kontrolünden geçmeden Türkiye'ye giriş yapıyorlar" diyen Öztürk, "Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye getirilmesi durumunda gizli-saklı birçok ilişkiyi öğrenebileceğiz. Ama onun getirilmesini kimse istemiyor. İstense, bu kişinin yurt dışına izin verilir miydi?" ifadesini kullandı.

Öztürk'ün yazısının bir bölümü şöyle:

"ABD ceza yasalarına göre ‘kara para aklamak için komplo kurmak' suçlaması 20 yıl, ‘resmi makamlara yalan ifade ve beyanda bulunmak' suçu ise 5 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor. İlk iddianamede Korkmaz için istenen toplam hapis cezası 25 yılı buluyor. Bunun yanında ağır sahtekarlık (2011 ila 2016 yılları arası), evrakta sahtekarlık vb. dolayı ABD'de aranıyordu.

İlk iddianamede ‘kara para aklamak için komplo kurmak' ve ‘resmi makamlara yalan ifade ve beyanda bulunmak' suçlamaları mevcut iken ikinci iddianamede ek olarak ‘Banka havalesi yoluyla dolandırıcılık yapmak' suçlaması ekleniyor. ABD'de ceza yasalarına göre azami 20 yıl hapis cezası istenen bu suçlamanın 10 ayrı defa işlendiği iddia edilerek, ikinci iddianamede Korkmaz için 200 yıl daha hapis cezası isteniyor.

İkinci Korkmaz iddianamesinde isteten azami hapis cezalarının toplamı 225 yıla yükseliyor. Hukukçular, iki ayrı iddianamenin yayınlandığı bu süreçte savcılığın Korkmaz aleyhine henüz açıklanmayan oldukça ciddi deliller elde etmiş olabileceğini belirtiyorlar. Örneğin, ilk iddianamede olmayan ‘büyükbaba' ikinci iddianameye eklendi.

YENİ İDDİALAR

Korkmaz aleyhine hazırlanan 11 sayfalık ilk iddianamede yer almayan ancak 15 sayfalık ikinci iddianame yer alan ekler şöyle:

-Kim ve hangi ülke vatandaşı olduğu belirtilmeyen “büyükbaba” olarak anılan ‘Tanık A' olarak belirtilen bir kişi ve Jacob Kingston'a gönderdiği 18 ayrı mesajın dökümü.

-Korkmaz'ın “büyükbaba” aracılığıyla ABD'deki soruşturmadan kendilerini kurtarmak ve korumak amaçlı istediği 6 milyon dolarlık para miktarının 10 farklı banka havalesiyle Türkiye'ye aktarılmasının dökümü.

Avusturya yasası gereği tutukluluk hali ilk duruşmada bir ay, sonraki duruşma da iki ay uzatılıyor. İade hakkındaki son karar ise Avusturya Adalet Bakanlığı'nın onayını gerektiriyor. Bu nedenle iade dava süreci bir görüşe göre 6 ila 8 ay sürebilir. Sezgin Baran Korkmaz, kolaylaştırıcı iade yolunu seçebilir. Yani kendi isteği ile ABD'ye veya Türkiye'ye iade edilmesini isteyebilir. O zaman bu süreç hızlanabilir.

PAZARLIK YAPARKEN

Sezgin Baran Korkmaz'ın nasıl yakalandığına ilişkin yeni bilgilere de ulaştım. ABD güvenlik birimleri para aklama suçundan Kingston kardeşlerin peşinde ve Kingston kardeşlerin Sezgin Baran Korkmaz ile irtibatını belirledi. Öyle ki Kingston kardeşler ABD fark etmesin diye Türkiye'ye kaçak yoldan giriyorlar. Korkmaz'a ait özel uçakla İstanbul'a gelen Kingston kardeşler, Sezgin Baran Korkmaz'ın bağışta bulunduğu bir vakfa ait VIP minibüs ile havalimanından pasaport kontrolünden geçmeden Türkiye'ye giriş yapıyorlar.

ABD Kingston kardeşlerin Türkiye'de olduğunu Sezgin Baran Korkmaz'la banka satın alma/ kurma teşebbüsü sırasında fark ediyor ve Korkmaz'ı da hedef listesine alıyor. Türkiye'yi bu ekip ve faaliyetleri hakkında uyarıyor.

ABD Federal Polis Örgütü (FBI) Korkmaz'ın Avusturya'da olduğunu, kullanmış olduğu mailin IP numarasından belirledi ve durumu Avusturya Kriminal Polisi BK-A'ya bildirdi. Korkmaz'ı Avusturya'nın gözde tatil merkezlerinden olan Traun Gölü kıyısındaki lüks bir otelde yanında bulunan Ukraynalı şahıs ile Avusturya'da otel satın alma pazarlığı yaparken gözaltına adı.

Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye getirilmesi durumunda gizli-saklı birçok ilişkiyi öğrenebileceğiz. Ama onun getirilmesini kimse istemiyor. İstense, bu kişinin yurt dışına izin verilir miydi?"