'Sezgin Baran Korkmaz verilecek diye titreyenler var'

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "SBK verilecek diye titreyenler var" başlıklı bir yazı kaleme alırken, Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanma sürecine ve davaya ilişkin yeni iddialarda bulundu.
"Kingston kardeşler ABD fark etmesin diye Türkiye'ye kaçak yoldan giriyorlar. Korkmaz'a ait özel uçakla İstanbul'a gelen Kingston kardeşler, Sezgin Baran Korkmaz'ın bağışta bulunduğu bir vakfa ait VIP minibüs ile havalimanından pasaport kontrolünden geçmeden Türkiye'ye giriş yapıyorlar" diyen Öztürk, "Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye getirilmesi durumunda gizli-saklı birçok ilişkiyi öğrenebileceğiz. Ama onun getirilmesini kimse istemiyor. İstense, bu kişinin yurt dışına izin verilir miydi?" ifadesini kullandı.
Öztürk'ün yazısının bir bölümü şöyle: