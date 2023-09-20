Sezen Aksu, cezaevindeki Yanardağ’a verilen 30 binlik cezaya itiraz edip 100 bin istedi

Sezen Aksu, çarpıtılan açıklamaları nedeniyle cezaevinde olan TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a verilen 30 bin liralık tazminat cezasına itiraz edip 100 bin lira talep etti.

2010 yılında yapılan Anayasa Değişkliği Referandum'un da AKP iktidarına "yetmez ama evet" diyerek destek veren Sezen Aksu, kendisi hakkında 'yetmez ama evetçi' diyen Merdan Yanardağ'a 100 bin lira talebiyle açtığı hakaret davasında 30 bin lira tazminat kazanmıştı. Aksu, davayı kazanmasının ardından tutuklu bulunan Yanardağ’ı icraya vermişti.

Yanardağ’ın avukatları icra kararını istinafa taşırken, Sezen Aksu da karşı istinaf yoluna giderek mahkemenin 30 bin lira tazminat kararının bozulup en başta talep edildiği üzere 100 bin lira olarak ödenmesini istedi.