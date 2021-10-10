Sezai Temelli referandumda 'evet' dediği için pişman değil

HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Sezai Temelli 2010 referandumunda "evet" oyu verdiği için pişman olmadığını belirtti.

Artı Gerçek’in YouTube kanalında gazeteci Canan Kaya’nın hazırlayıp sunduğu “Ya Sorulmasaydı?” programına katılan Temelli geçmişte “Yetmez ama evet” kampanyasına destek verdiği için kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Temelli şu ifadeleri kullandı:

'Açıkça söyleyeyim 'evet' dedim'

“Türkiye siyasetinde adettendir, fikirlerle başa çıkamazsanız, başka suçlamalara ya da kişileri yıpratmaya yönelik alanlara girersiniz. Benim ‘çözümün adresi İmralı’dır’ fikrimle başa çıkamayan birçok arkadaş, birçok bilim insanı, gazeteci, yazar, entelektüel camiamızın zengin kişilikleri, bu açıklamayı talihsiz buldular.

Çünkü kafalarında sürekli bir ‘seçim aritmetiği ve aman bu aritmetik bozulmasın’ aklı var. Halbuki seçimlerin başarıya ulaşması, bir iktidar değişiminin sağlanması, Türkiye’nin bir geçiş programına ulaşması, her şeyden önce sağlıklı bir tartışma zeminine taşları doğru dürüst yerlerine oturtmakla mümkün. Yoksa bizim o geçiş programından da beklentilerimiz karşılanmayabilir.

‘Yetmez ama evet’ konusuna gelince, 2010 referandumunda ‘evetçiler’, ‘boykotçular’ bir de ‘iktidara muhalif olan ama Anayasadaki bu reformların da değişmesini isteyen bir kitle var. Evet, ben ‘yetmez ama evet’ programını sürdüren arkadaşlarla zaman zaman bir araya geldim. Anayasa referandumunda da ‘evet’ oyu kullandım. Ancak ‘yetmez ama evet’ kampanyasının yürütücüsü değildim. Beni de davet ettiklerinde birkaç toplantılarına katıldım ve Anayasa değişimi konusunda da açıkça söyleyeyim ‘evet’ dedim.”

'Önemli bir hamlenin adresi'

Temelli, Kaya’nın “Evet oyu kullandığınız için pişman mısınız?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Hayır. 2010 koşullarında vesayete karşı verilmiş, 12 Eylül ve darbecilerin yargılanması gibi çok çok önemli değişiklikler var orada. Bu, Türkiye’deki askeri vesayete karşı aslında önemli bir hamlenin adresi. Ama bu referandum, AKP’nin işine de yaramıştır. AKP’nin işine yaramasını engelleyebilirdik. İşte, özeleştiriyi burada verebilirim."