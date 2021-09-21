HDP'de Sezai Temelli tartışması: Ciddi anlamda sorumsuzluk

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "HDP'nin parlamentoda olması çok önemli. Kürt sorununu çözmek için meşru organa ihtiyacımız var. Devlet gayrımeşru bir organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı. Devleti İmralı ile muhatap kıldı. İmralı meşru organ değil. HDP'yi meşru organ görebiliriz. Bu sorun çözülecekse meşru organla çözebiliriz" demiş, bu sözlere HDP'nin eski eş genel başkanı Sezai Temelli'den "adres ve asıl muhatap İmralı’dır” yanıtı gelmişti.

Halk TV'den İsmail Saymaz, konuya ilişkin kaleme aldığı köşe yazısında, HDP'lilere "HDP yetmez mi?" diye sorduğunu ve şu yanıtı aldığını aktardı:

"HDP'nin yeteceği konular var, yetemeyeceği konular var. HDP'nin yeteceği konular, bu meselenin Meclis'te tartışılması, demokratik yasaların çıkarılmasıdır. Kılıçdaroğlu'nun sözleri ileride ayağına dolaşacak. Diyelim ülkeyi yönetecek. Silahları susturmak istiyor. Nasıl susturacak? Kimle görüşecek?"

Yazının devamında şu ifadeler kullanıldı:

HDP'lilere "Şu halde Sezai Temelli'yi haklı buluyorsunuz" dedim.

"Asla!" dediler.

"Neden?" diye sordum.

HDP'nin kurumsal olarak Kılıçdaroğlu'na yanıt vermediğini hatırlatarak şöyle dediler:

"Temelli'nin sözleri HDP'yi hiçleştiriyor. 'Asıl muhatap İmralı'dır' demekle, 'Ben meseleyi HDP ile çözerim' diyen anlayışı yok sayıyor. Kamuoyu bu şekilde algıladı. HDP'nin aktör olmasını istiyoruz. HDP'nin vesayet altında olduğu algısını istemiyoruz. HDP çoğulcu bir partidir. Temelli, o iradeyi hiçleştiren bir algı yarattı. 'Asıl' ifadesi, 'Biz yokuz, aslında o var' diye yorumlandı."

HDP'liler Temelli'nin yalnızca milletvekili olduğunu, parti içinde bir bileşeni temsil etmediğini ve kurumsal görüşü yansıtmadığını belirtiyor.

Şöyle diyorlar:

"Temelli'nin açıklamaları ciddi anlamda sorumsuzluktur. Bizlerde rahatsızlık yarattı. Kurullarımızdan böyle bir açıklama çıkmaz. Böyle bir görüş partiden çıksa kriz olurdu."