Kılıçdaroğlu’nun, 'Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz' ifadesine İYİP'ten ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorununun çözümü konusunda HDP’yi adres göstermesiyle ilgili İYİP'ten açıklama geldi. İYİP Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, "HDP’li TBMM Başkanvekili oturumları yönetiyor ve hepimiz de onun yönetimine katılıyor muyuz? Bu meşru mu, gayrı-meşru mu tartışmasına en iyi cevaptır" dedi.

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında Millet İttifakı ortağı partinin grup başkanvekili olan Musavat Dervişoğlu’nun konuya ilişkin görüşüne yer verdi. Sarıkaya’nın yazısının ilgili kısmı şöyle:

“İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu ise HDP’nin meşru bir parti olduğunu, bunun en iyi göstergesinin de TBMM’deki temsilinde görüldüğünü vurguladı.

'HDP’li TBMM Başkanvekili oturumları yönetiyor ve hepimiz de onun yönetimine katılıyor muyuz? Bu meşru mu, gayrı-meşru mu tartışmasına en iyi cevaptır. HDP ile AK Parti arasına sıkışan seçmen çıkış yolunu, üçüncü alternatifi arıyor. Hiç kimse Kürt seçmen kitlesini HDP’nin sadık bendesi olarak görmesin. Siyasetin görevi onlara gidecek yeri göstermektir.'

Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu’nun bu kapsamda İmralı’yı gayrı-meşru olarak görmesini anlamlı bulduğunu ve desteklediğini belirtti…

Kürt seçmeni kendi hanesine kimsenin yazmaya hakkı olmadığını, sorunların çözüm yerinin de gayrı meşru yerler dışında TBMM olduğunun da altını çizdi.

Temelli’nin çıkışı aslında daha önce de aynı cümleyi farklı versiyonda söyleyen Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendirdi…”