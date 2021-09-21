Kılıçdaroğlu: Hedefimiz derhal seçim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında barınma sorununa ilişkin, “İktidar çürümüş vaziyette. Hiçbir konuya çözüm getiremiyorlar, yönetemiyorlar. Öğrenciler büyük bir sıkıntı yaşıyor. O yüzden bizim hedefimiz derhal seçimdir” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, CHP örgütünün “her an seçim olacakmış gibi hazır durumda bulunması gerektiğini” belirterek genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Onursal Adıgüzel’i sandık güvenliği çalışmalarını denetlemek üzere görevlendirdiği öğrenildi.