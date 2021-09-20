Maçoğlu: Hiçbir öğrenciyi sokakta bırakmayacağız

Ülkenin her yerinde olduğu gibi Dersim'de de üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin kalacak yer sorunu krize dönüştü. Bölümlerin kontenjanları sorumsuzca arttırılırken, yurtlarda kontenjan kapasitelerinde bir artırım söz konusu değil. Yedekte olduğu için yurttan çıkması istenilen öğrenciler sokakta kaldı. Belediyeye müracaat eden öğrencilere başkan Maçoğlu şunları söyledi;

''Kente gelecek hiçbir öğrenci açıkta kalmayacak. Yurtları çıkana kadar evlerimizde misafir etmeye hazırız. Gerekirse otel kiralayacağız''

İlgili kurumlarla görüşmeleri sürdürdüklerini sözlerine ekleyen Maçoğlu ''Sorunun kalıcı olarak çözülmesi için kapasite artırımı şart bu konuda ilgili müdürlüklerle de görüşüyoruz'' dedi.

Maçoğlu bugün katıldığı TELE 1 programında bu sorunun öğrencileri para kazanılacak müşteriler olarak gören piyasa zihniyetiyle çözülemeyeceğini, ancak eşitlikçi ve toplumcu bir düzende eğitim ve barınmanın ücretsiz bir hak olduğu kabul edilerek bu sorunun tamamen ortadan kaldırılabileceğini söyledi.

Maçoğlu'nun konuşması şu şekilde: