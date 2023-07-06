Seyyanen zamda takvim oyunu: 'Memurlar bu ay 4 bin 35 lira eksik maaş alacak'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlerden günler önce temmuzda en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını söylemişti.

AKP, konuyla ilgili teklifini dün Meclis başkanlığına sundu. En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi kapsamında, ‘yüzde 17,55 artı 8 bin TL seyyanen zam’ yapılacağını bildirildi.

Zammın uygulama takvimindeki bir detay ise dikkat çekti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Murat Batı, kanun teklifinin 13. maddesine işaret ederek seyyanen zamımın 15 temmuz itibariyle uygulamaya başlanacağını belirtti.

Bu durumda zam tutarının 1-15 Temmuz için hesaplanacak bölümünün memurlara ödenmeyeceğini kaydeden Batı, 8 bin 77 lira olarak belirlenen zammın yarısına tekabül eden 4 bin 35 liranın önümüzdeki ay memurun eline geçmeyeceğini aktardı.