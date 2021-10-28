'Şeytan çıkartacağım' diyerek öğrencisine istismarda bulunan 'öğretmene' hapis cezası

Tuzla’da özel ders verdiği 13 yaşındaki öğrencisine dua okuyup ‘şeytan çıkaracağım’ diyerek cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan öğretmen B.A.E., 16 yıl hapse çarptırıldı.



Olay, Tuzla’da 8 Eylül 2019 tarihinde meydana geldi.

9. sınıf öğrencisi E.M.U.(13), özel ders aldığı ve aynı zamanda komşusu olan İngilizce öğretmeni B.A.E.’nin evinde istismara maruz kaldı.

13 yaşındaki E.M.U., yaşadığı cinsel istismarı annesine anlattı ve aile, B.A.E.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine tutuklanan öğretmen B.A.E. hakkında, “Eğitici, öğretici yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından çocuğun cinsel istismarı” suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.



Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava karara bağladı. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık B.A.E.’yi 15 yaşını doldurmamış mağdura karşı işlediği ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık lehine takdiri indirim sebepleri bulunmadığından cezasında indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. (İHA)