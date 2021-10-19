Yatılı Kuran Kursu'nda istismar: 'Medrese çok etkili, tahliye için baskı var'

Siirt'te Molla Burhaneddin Medresesi olarak bilinen ve "Molla Burhaneddin" olarak tanınan Burhaneddin Mücahidi'ne bağlı olan Tillo Yatılı Kuran Kursu'nda, 15 yaşındaki çocuğun aylarca istismar edildiği iddia edildi.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, Molla Burhaneddin'in oğlu olduğu belirtilen ve Siirt Müftülüğü'ne bağlı olarak Kuran Kursu'nda öğretici olarak görev yapan D. M., 12 Ekim'de tutuklandı. Tutuklu yürütülen farklı soruşturmalarda, davayı aylarca hatta yıllarca açmaması nedeniyle eleştirilen yargı, D.M. akşam saatlerinde nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandıktan sadece 12 saat sonra, 13 Ekim'de iddianameyi hazırladı.

Siirt'te yaşanan olay, Yatılı Kuran Kursu'nda öğrenim gören erkek çocuğun, aynı zamanda devam ettiği okuldaki öğretmeninin dikkati ile açığa çıktı. Eskiye oranla fazla içine kapanık olduğunu, davranışlarında gariplikler bulunduğunu gören öğretmen, çocukla özel konuşmalar yaptı. Çocuk bunun üzerine yatılı kursta yaşadıklarını öğretmene anlattı. Öğretmen de yetkili makamları harekete geçirdi.

Siirt'teki kaynaklar, medresenin kentte çok etkili olduğuna dikkati çekerek, yargı üzerinde, tahliye ve dosyanın kapatılması konusunda büyük baskı olduğunu öne sürdü. Kaynaklar, çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığına dikkati çekerek, devlet korumasının da zorunluluk olduğunu belirtti.