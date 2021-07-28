Seyircilerin stadyumlara giriş şartları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu seyircilerin stadyumlara giriş şartlarını belirledi.
Buna göre seyircilerin stadyumlara alınması için gereken uygulamalar şöyle:
Süper Lig ve TFF 1. Lig için Seyircilerin Stadyumlara Girişi:
- Seyircilerin stadyumlara girişleri, HES/Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerine Passolig’in ulaşmasına onam vermesi gerekmektedir.
- HES uygulaması ile Covid-19 aşıları kontrol edilen ve HES'in onay verdiği seyirciler stadyuma girebilirler.1
- Aşı olmamış ve Covid-19 geçirmemiş seyircilerin müsabaka gününden 48 saat önce PCR testi yaptırmaları gerekir.
- Covid-19 geçirmiş ancak müsabaka tarihi itibarı ile henüz aşı takvimini tamamlamamış seyirciler HES onayı ile stadyuma girebilirler.2
- Seyircilere yönelik HES uygulama sorgulamaları Süper Lig ve TFF 1. Lig için Passolig ile yapılacaktır.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig için Seyircilerin Stadyumlara Girişi:
- Seyircilerin stadyumlara girişleri Süper Lig ve 1. Lig için belirlenen şartlar dahilinde ev sahibi kulübün sorumluluğunda HES kodu kontrolü ile yapılır.