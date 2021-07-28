Nihat Özdemir'den yabancı sayısı ve seyirci kapasitesi açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF'nin Olağan Genel Kurulu'nda gündeme dair açıklamalar yaparken, "Stadyum kapasitelerinin yüzde ellisi, locaların yüzde yüzü olmak üzere taraftarlarımız bu sezon maç izleyebilecekler. Salgının seyrine göre futbol ailemiz için her türlü kolaylığı sağlayacağız" dedi.

Yabancı oyuncu sayısı konusunda ise Özdemir, "Yeni yabancı sayısı kararını geçen sezon uygulayacaktık, sizlerden gelen talep nedeniyle bunu erteledik. 2021-2022 sezonundan itibaren bu kararı uygulayacağımızı sizlere bildirdik. Amacımız tüm kulüplerin planlamalarını buna göre yapmasıydı" ifadesini kullandı.

Özdemir, yayın ihalesi için Lig A.Ş.'nin kurulmasını da desteklediklerini dile getirdi.