Şeyhmus Diken'den kitabının adını kullanan AKP'ye tepki: 'Bir bu kalmıştı elde avuçta'

AKP, Erdoğan için Diyarbakır'daki ilan panolarına astığı 'hoşgeldiniz' mesajında Şeyhmus Diken'in kitabının adını kullandı. Diken tepki gösterdi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Diyarbakır'da "toplu açılış töreni" düzenliyor. 

Erdoğan'ı karşılamak üzere AKP'nin kentin ilan panolarına astığı afişlerde "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sırlarını surlarına fısıldayan şehir Diyarbakır'a hoşgeldiniz" yazısı yer aldı.

"Sırrını Surlarına Fısıldayan Şehir: Diyarbakır" adlı kitabın yazarı Şeyhmus Diken kitabının adının kullanılmasına tepki gösterdi.

Diken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kitabımın adını kullanmışlar! Bi bu kalmıştı, elde avuçta…" ifadesini kullandı.

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