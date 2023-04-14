Diyarbakır'da kamu personeline Erdoğan'ın mitingine katılım baskısı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün Diyarbakır'a yapacağı ziyaret öncesi, programına katılım için kamu personeline yönelik baskılar arttı. Kayyum yönetiminde olan Yenişehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, Erdoğan’ın ziyaretine katılım sağlanması için seferber oldu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Yenişehir Belediyesi kayyumu, İŞKUR üzerinden istihdam edilen personelden Erdoğan’ın programı için mazeretsiz hazır olmasını istedi. Belediyede istihdam edilen personelin şefi ortak Whatsapp grubunda, “Yalnız yarın mazeretsiz 14.15 geçe tüm İŞKUR arkadaşlar Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi’nin önünde toplansın” yazdı. Gruptaki işçilerden birinin “Neden” sorusuna personel şefi, “Arkadaşlar müdür beyin talimatı” yanıtını vererek, “Arkadaşlar Cumhurbaşkanı gelecek onun için herkesin orada olması gerekir” diye ekledi.

Dicle Üniversitesi'nden öğrencilere mesaj

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü de, Erdoğan’ın katılacağı “toplu açılış töreni” için öğrencilere mesaj gönderdi. Dicle Üniversitesi’nin öğrencilere gönderdiği mesajda, “Sevgili öğrenciler, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 14.04.2023 tarihinde (Cuma günü) saat 15.30’da ilimizde yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni ve depremzedelere yönelik konutların temel atma töreni için Kışla Caddesi-Adliye binası karşısında halkımızla buluşacaktır” denildi.

Yollara bariyer

Erdoğan’ın ziyareti öncesi kentte birçok yol ve cadde bariyerlerle trafiğe kapatıldı. Ana yol, cadde ve sokakların trafiğe kapatılması kentte ulaşımın aksamasına yol açtı.

'Diyarbakır’da bugün dışarı çıkan herkes şikayetçi'

İŞKUR personeline Erdoğan’ın programına dahil olunması yönündeki mesajların fotoğraflarını paylaşan CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, “Bugün Diyarbakır’da tüm yollar kapatılmış, bayram ağzı yurttaşlar mağdur edilmiştir. Diyarbakır’da bugün dışarı çıkan herkes şikayetçi. Tüm bunlar yetmezmiş gibi kamu personeline ve İŞKUR personellerine yapılan, Erdoğan’ın açılışına zorunlu katılım baskısı. Bunlar AKP ve Erdoğan’ın son çırpınışlarıdır. Erdoğan’ın Diyarbakır’a her gelişi üzerine kamu personelleri ve birçok personele defalarca bu zorunlu katılım baskısı yapıldı. Ama bilsinler ki bu onların son baskısı olacak. Onun emri bunun emri denilip bizi ‘mazeretsiz katılım’ adı altında Erdoğan’ın mitinglerine, açılışlarına çağırdıklarını söylüyorlar. Buradan AKP ve onun işbirlikçilerine söylüyorum: Yetmedi mi 21 yıllık zorbalığınız, yetmedi mi hem Türkiye hem Diyarbakır halkına yaşattıklarınız? Siz de biliyorsunuz gideceksiniz ve bunlar sizin son çırpınışlarınız” diye konuştu.