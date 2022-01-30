Şevval Abanoz'un ailesi: Kolundan sürüklenerek darp edilmiş

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, 28 Ocak Cuma gecesi evinin yakınındaki eski bir hastane binasının önünde ölü bulunan 2,5 aylık evli Şevval Abanoz'un (21) cenazesi memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi. Olayın ardından şüpheli olarak gözaltına alınan eşi Samet Abanoz ise emniyetteki ifadesi alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı. Şevval Abanoz'un annesi Gamze ve babası Uğur Kutlu, Kırıkkale'deki evlerinde taziyeleri kabul etti.

Gamze Kutlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının ölmeden önce kocasından şiddet gördüğünü söyledi. Kutlu "Çocuğumun evine gittik. Üst komşusundan bir tanesi aşağı indi. Komşusu, 'Onlar çok şiddetli kavga ettiler' dedi. Oğlan kapıları duvarları yumrukladı. Kızınızı kolundan tuttu sokağa attı. Arkasından da koşarak gitti' dedi. Benim kızımı nereye götürdü. Ben bunların cevabını arıyorum. Oradan çıktım ben kaynanasına gittim acaba oradalar mı diye. Çünkü benim kızım diyordu ki 'Anne Polatlı’da saat 8'den sonra hayat duruyor ben korkarım bu saatte sokağa çıkmam' diyordu. 2,5 aylık evliydi, benim çocuğum oraları daha bilmiyordu" dedi.

'Şaibeli olaylar var, saatler tutmuyor'

Anne Kutlu, şunları kaydetti:

"Ben buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Adalet Bakanıma sesleniyorum. Çocuğumun kanını yerde koyma. Çocuğuma kim ne yaptıysa sahip çık. Yeter bu analar yanmasın, bu evlatlar ölmesin. İnsan hakları, kadın hakları, hepinize sesleniyorum. Şevval’e sahip çıkın. Bundan sonra başka Şevvaller ölmesin. Kadına şiddete ‘hayır’ diyorum. Ben çocuğumu gül gibi yetiştirdim. O bir melekti. Kimse benim çocuğumun saçının teline kıyamazdı. Ay parçasıydı benim yavrum. Ama kıydılar benim çocuğuma. Şaibeli olaylar var saatler tutmuyor. Telefonlarını kapattılar sırra kadem bastılar. Ben çok endişeliyim. Benim içim rahat etmiyor. Adalet istiyorum kızım için adalet."

'Çocuğumun adını söyleyince karakol buz kesti'

Adli tıp raporu gelene kadar hiçbir şeyin netleşmediğini ifade eden anne Kutlu, "Ama insan değil misin? Annesi babası! Çık gel kızına böyle oldu de. Niye telefonları kapatıp da sırra kadem basıyorsun? Ben karakola gittim. Çocuğumun adını söyleyince karakol buz kesti buz. Bizi bir odaya aldılar sakinleştirdiler. Polatlı haberlerinde çıkmış, çocuğumun cansız bedenini bulmuşlar, benim haberim yokmuş. Kim görmüş orada atladı diye haber çıkmış. Böyle bir şey yok. Kamera görüntüsü yok. Sadece orada bulunmuş. Kaybeden de kendileri bulan da kendileri. Kendi işyerinde çalışan Mustafa diye biri varmış o gitmiş o bulmuş. Ne biliyormuş orayı? Ben bunu anlayamıyorum" diye konuştu.

Baba Uğur Kutlu ise kızının hakkını aramak istediğini ve hiçbir şeyin gizli kalmamasını istediğini belirterek, şüpheli gördükleri çok şeylerinin olduğunu aktardı.

'Komşuları '2 aylık evlisin yapmayın' diye söylemiş'

Kocası tarafından kızlarının kolundan sürüklenerek dışarı atıldığını komşusundan öğrendiklerini dile getiren baba Kutlu, "Ben damadımı aradım ulaşamadım. Eşim bir taraftan arıyor, ben bir taraftan arıyorum. Sonra eşimin telefonuna cevap veriyor. Ufak bir tartışma yaşadık. Arıyor 'ben size haber edeceğim' diyor ve bir daha da ulaşamadık. Daha sonra biz tabi bunun üzerine ben iş yerinden geldim eşimi oğlumu aldım direkt yola çıktım. Kapıyı çaldık kimse yok, oradan komşuları çıktı. Çok gürültülü büyük bir tartışma yaşadıklarını ve kızımızı kolundan tutup sürükleyerek dışarı attığını, müdahale etmeye çalıştığını 'yapmayın yeni evlisiniz daha 2 aylık evlisiniz böyle şeyler yapmayın' diye söylemişler. Kızım gitmiş peşinden de damadım da gitmiş. Biz bu şekilde öğrendik" şeklinde konuştu.

'Atladığı söyleniyor, ben ona inanmıyorum'

Olayın üstü kapalı kalmasını istemediklerini anlatan baba Kutlu, "Araştırılsın istiyoruz. İhmal, kusur ne varsa. Burada uyuşmayan zaman dilimleri var. Onların ifadesi ufak bir tartışma bizim duyduklarımız şiddetli bir kavga. Kızım metruk binaya gidiyor atladığı söyleniyor. Ben ona da inanmıyorum. Burada büyük bir şiddet var. Büyük bir yanlış var. Bir bayan kolundan tutulup kapıya atılmaz" şeklinde konuştu.