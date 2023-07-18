'Sevenler çetesi' operasyonu: 18 şüpheli adliyede

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, “Sevenler” isimli suç örgütüne operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre, silah kaçakçılığı yapan ve yüksek faizle para verdikleri kişileri borçlandırıp, ödeyemeyenlerin silah zoruyla gayrimenkullerine el koydukları belirlenen suç örgütü teknik ve fiziki takibe alındı.

Yaklaşık 6 aylık takibin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 15 Temmuz'da, şüphelilere yönelik İzmir merkezli olarak, İstanbul, Ankara ve Manisa'daki toplam 29 ev ve 3 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ruhsatsız 17 tabanca bulundu

Örgüt lideri M.S.'nin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasındaki örgüt yöneticilerinden M.S. ve E.S.’nin kaçmaya çalışırken üzerlerinde 1 milyon lirayla yakalandıkları bildirildi. Gözaltına alınanların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 17 tabanca ve 133 mermi bulundu.

Öte yandan “Sevenler” suç örgütünün başka bir suç örgütüyle silahlı mücadeleye girdiği belirlendi.

Galericilik yapan örgüt lideri M.S.'nin sağ kolu olan Bayram Ulgaç'un 3,5 ay önce silah saldırıda öldürüldüğü, bunun üzerine intikam almak için A.K.'yi tetikçi olarak tutukları belirlendi.