Set emekçileri uyarıyor: Oy kullanma hakkımızı engellemeyin!

14 Mayıs seçimlerine giderken set emekçileri oy kullanamama riskiyle karşı karşıya kalıyorlar.

Patronların Ensesindeyiz’de mücadele eden set emekçileri de memleketlerine gidemeyecekleri için oy kullanamama riskiyle karşı karşıya olan tüm sektör emekçileri adına yapım şirketlerini uyarmak üzere bir açıklama yayımladı.

Açıklama şöyle:

SET EMEKÇİLERİ UYARIYOR:

OY KULLANMA HAKKIMIZI ENGELLEMEYİN!

Birkaç gün sonra ülkemizde önemli bir seçim var. Set emekçileri olarak bizler, bu ülkenin üretenleri, işçi sınıfının bir parçası olarak memleketimizin geleceğinde söz hakkımız olduğunu biliyor ve bu hakka sahip çıkmak için mücadele ediyoruz.

Bu açıklamanın konusu; setlerde her daim yaşanan ve mücadelemize konu olan sömürü ve çalışma koşullarının acımasızlığı değil. Ancak, bunun ve örgütsüzlüğümüzün bir sonucu olarak, pek çoğumuz, geleceğimizi ve mücadele koşullarımızı belirleyecek seçimlerde oy kullanamama riskiyle karşı karşıyayız!

Farklı illerden emekçilerin tüm ülkede seyahat ederek çalıştığı bir sektörde yapım şirketlerinin sadece seçim sabahı oy kullanmak için verilen birkaç saatlik izinler, gerçek bir yan taşımak şöyle dursun, oy kullanma hakkımızın engellenmesi anlamına geliyor.

Yapım şirketleri ne emeği, ne geleceği, ne de her an üzerimize çöken karanlığı umursuyor! Kâr hırsı ve sömürü bir defa daha yurttaş haklarımızın önündeki en büyük engel olduğunu gösterdi.

Biz set emekçileri, yapım şirketlerinin oy kullanmak için şehir değiştirmesi gereken arkadaşlarımıza seçimlerden bir gün öncesini de içerecek şekilde repo vermesini talep ediyoruz.

Sektördeki tüm emekçi arkadaşlarımızı da seçimde ve sonrasında gasp edilen tüm haklarımız için birlikte mücadele etmeye, örgütlenmeye ve dayanışmaya çağırıyoruz.

Bu ülkede işçiler var!

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