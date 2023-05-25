SES'ten Bismil Devlet Hastanesi'nde 'çocuğa cinsel saldırı'ya ilişkin açıklama: 'Kaygılıyız'

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi, Bismil Devlet Hastanesi’nde Acil Bölüm sorumlusu olarak görev yapan Ahmet Beydağ’ın (41), hastanenin acil bölümünde alıkoyduğu 16 yaşındaki bir çocuğa cinsel saldırıda bulunduğuna ilişkin iddialarla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Olayın ivedilikle soruşturularak, mağdur çocuğun yüksek yararının gözetilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:

Delilleri karartma ihtimali

“Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen faille ilgili serbest bırakılmış ve halen idari soruşturma başlatılmamış olması, mağdur çocuğun ailesinin tehdit edildiğine dair duyumlar ve failin kamu kurumlarının kararlarına etki edebilecek bir nüfuza sahip olduğu iddiaları da olayın üstünün kapatılmak istendiğine dair kaygılara neden olmaktadır.

Bu nedenle bir an önce idari soruşturma başlatılmalı ve fail, soruşturmanın salahiyeti açısından açığa alınmalıdır. Çünkü fail, olayın gerçekleştiği iddia edilen birimin sorumlu hemşiresi vasfını taşımaktadır. Dolayısıyla delilleri karartma ihtimalinin olabileceği düşünülmelidir.

Ayrıca fiilin gerçekleştiği iddia edilen yerin, bir kamusal hizmet alanı olması nedeniyle kamu vicdanı ve güveninin zedelenmesi söz konusudur. Kişiyle ilgili bir idari soruşturma açılıp açığa alınmadığı gibi yıllık izne ayrılmış olması da açıklanmaya muhtaçtır. Dolayısıyla soruşturmanın şeffaf ve hızlı bir şekilde yürütülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.”



Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre açıklamanın devamında, ilgili kurumlara şu sorular yöneltildi: “5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereğince çocuk istismarını önlemek ve çocuğun yüksek yararı için kurulmuş olan Çocuk İzlem Merkezi'ne yönlendirme yapılmış mıdır? Olay yerinin kamera kayıtları usulünce alınmış mıdır?”