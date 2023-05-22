Çocuk istismarcısının avukatı istedi, çocuğun avukatlarına haber verilmeden duruşma erkene çekildi

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği bugün Şırnak'ta bir çocuğun istismarına ilişkin davanın duruşmasının saatinin mahkeme heyetince "sanık avukatının özel isteğiyle" değiştirildiğini, çocuğun avukatlarına ise haber verilmediğini duyurdu.

Dernek yaptığı açıklamada "Kimse istismarcılardan yana taraf olmamalıdır. Günü gelir, hesabı sorulur" uyarısında bulundu.

'Bir yaşımıza daha girdik, inanamıyoruz'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili dostlar, Bugün Şırnak’ta, çocuk istismarcılarını her şeyi göze alarak kayırmak isteyen zihniyetin karşısında, bir yaşımıza daha girdik" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"- Şırnak’ta çocuğun cinsel istismarı dosyasına katılımcı olarak gelmiştik, bugün saat 15.45’de duruşmamız vardı.

- Geçen celse katılma talebimiz kabul edilmediği için gözlemci sıfatıyla buradaydık. Her ne kadar yetişebilelim diye duruşma saati 15.45’e verilmiş ise de, saat 14.00’de SANIK AVUKATININ ÖZEL İSTEĞİYLE duruşmanın yapıldığını şaşkınlıkla öğrendik.

- Sanık avukatı özel talepte bulunduğu için, mahkeme heyeti saati değiştirmiş, mağdur küçüğümüzün avukatlarını beklememiş, haber vermeye tenezzül dahi etmemişti. İnanamıyoruz!

'Günü gelir, hesabı sorulur'

- Ne Şırnak Barosu ne diğer dayanışma kurumlarının hiçbiri, küçüğümüzün yanında duruşmaya katılamadılar.

- Bağışlarla ayakta duran, en büyük masraf kalemi yolculuklar olan bir derneğiz. Gönüllü avukatımız

@nurbanusatilmis çok uzaklardan yola çıkmıştı, yine çıkarız. Ama bu kayıtsızlığın hesabını sormayacağımız düşünülmesin. Mahkeme heyeti tutumundan utanmalıdır.

- Hak savunucularından duruşma kaçırmakla haksızlığı meşru kılamazsınız. Şırnak’ta dosyanın sorumlusu, adil bir yargılama yapması beklenen mahkeme heyeti de bunu bilmelidir.

- Kimse istismarcılardan yana taraf olmamalıdır. Günü gelir, hesabı sorulur."